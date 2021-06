Gdf: sequestrati 43 milioni dal Corpo di Rimini nel 2020 Nel corso dello scorso anno sono stati individuati 16 evasori durante 3000 ispezioni, a cui sono seguite un centinaio di altre segnalazioni

La Guardia di Finanza di Rimini ha presentato, in occasione del 247° anniversario dalla sua fondazione, il bilancio dell'attività svolta nel 2020. Nel corso dell'anno sono state fatte oltre 3000 ispezioni e sono stati individuati 16 evasori; altre 85 persone sono state segnalate per frode fiscale e 18 per riciclaggio di denaro e altri reati. Tra beni e contante, sono stati sequestrati circa 43 milioni di euro. La celebrazione si è svolta alla presenza del Prefetto Giuseppe Forlenza, con la deposizione di una corona di alloro a ricordo dei caduti del Corpo.

