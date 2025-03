SINDACATO Gender gap, Usl: "Valorizzare il lavoro femminile" "Per far progredire il Paese"

Alla mano, la fotografia resa dai dati dell'occupazione: parametri positivi e in aumento, per USL, che non manca però di evidenziare - anche sulla base della recente indagine dell'Osservatorio ANIS - una lieve contrazione del valore della produzione e la difficoltà delle aziende nel reperire personale adeguato.

Guarda ai livelli di disoccupazione: meno della metà, il 36%, sono uomini e il 64% sono invece donne. Andamento simile in Italia, dove, accanto al tasso di occupazione, si evidenzia anche un gap retributivo che, in alcuni settori, supera i 20 punti percentuali (dati INPS).

Per USL è "un quadro che va a discapito del Paese stesso, poiché non valorizza una componente fondamentale per il proprio sviluppo". A San Marino mancano dati - rileva ancora il sindacato - che riesce però a tracciare tendenze dalle testimonianze delle lavoratrici. Discriminazione economica sulle donne che USL chiede di combattere, anche per ragioni etiche e per i suoi effetti, in prospettiva, sul trend della denatalità. Nell'urgenza di invertire la rotta, chiede un "cambio di mentalità e un ambiente più favorevole per lavoratrici e lavoratori, dove i diritti - dice - non restino sulla carta".

