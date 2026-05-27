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Giochi del Titano, approvato il bilancio 2025. Caronia: "crescita in fase di consolidamento"

8,5 milioni di utili, 31,5 milioni di ricavi, e la voglia di competere con le più importanti case da gioco europee

di Laura Bonaiuti
27 mag 2026

Una risorsa importante per lo Stato e per il territorio sammarinese, la Giochi del Titano conferma il suo trend di crescita, dimostrato dal Bilancio per l'anno 2025 approvato dal CdA.

8 milioni e mezzo di utili, 31 milioni e mezzo di ricavi e più di 220 mila clienti, in media 580 al giorno.

"Il 2025 ha portato un grosso risultato che è quello di aver consolidato la crescita, che era quello che aspettavamo dopo questi ultimi anni, dove abbiamo visto una crescita anche importante della società dal post-covid e sostanzialmente la società è cresciuta del 69 per cento, quindi capite che un risultato talmente importante che era giusto consolidare. Quest'anno siamo all'anno di consolidamento", ha dichiarato l'Amministratore delegato e Direttore Generale della Giochi del Titano, Salvatore Caronia.

Agli utili si devono aggiungere i 13 milioni e 7 di imposte versate allo Stato, nel quadro di quella che è una vera e propria mission per la Giochi del Titano: avere ricadute positive sul territorio, con un'attenzione particolare ai fornitori, a cui la società offre 2,8 milioni, e gli oltre 100 collaboratori, di cui il 90 per cento sono sammarinesi. Insomma, un 2025 da record che però non è un punto di arrivo ma il motore di un cambiamento in atto.

"L'anno scorso abbiamo completato tutta la fase di acquisizione dell'immobile del Palazzo Daimon, e adesso siamo nella fase di progettazione per il rilascio delle licenze urbanistiche ed edilizie, che saranno poi quelle che ci avvieranno al cantiere per ristrutturare, e presentare un prodotto completamente nuovo e rinnovato che sia all'altezza, e può giocarsela con le migliori case da gioco europee", ha concluso Caronia.

Nel video l'intervista a Salvatore Caronia, Direttore Giochi del Titano SPA 



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