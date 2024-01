GIOCONEWS Giochi del Titano: nel 2023 superati i 200mila ingressi. + 10,74% di incassi rispetto al 2022

Un anno da festeggiare per la Giochi del Titano Spa, come riporta il sito specializzato GiocoNews. Gli incassi di dicembre 2023 sono stati infatti pari a poco più di 3 milioni di euro, il 6,1 percento in più rispetto allo stesso mese del 2022, per un risultato annuale di quasi 30 milioni di euro, il 10,74 percento in più rispetto a un anno, il 2022, già positivo. Soddisfatto il direttore generale della Giochi del Titano Spa, Salvatore Caronia: "Dopo il grande risultato del 2022 puntavamo al consolidamento e invece c'è stata un'ulteriore crescita. Inoltre, per la prima volta abbiamo superato i 200mila ingressi annuali. Sono numeri importanti e da questi continuiamo a operare".

