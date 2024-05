Giornata della Famiglia: la CDLS invita a rafforzare le politiche di sostegno

15 maggio, Giornata della Famiglia. Per la CDLS “qualche risultato si vede, ma c’è ancora tanto da fare”. In quasi 20 anni a San Marino, “il numero dei nuclei familiari è in aumento a causa del fenomeno della "frammentarietà familiare" - fa notare il Segretario Generale Milena Frulli - tendenza che mette in risalto il tema della protezione sociale”. Vanno promosse quindi politiche di inclusione lavorativa e previste politiche abitative adeguate soprattutto per gli anziani soli. Per i più giovani poi strumenti efficaci per affrontare le dinamiche del mercato del lavoro. “Siamo inoltre convinti sostenitori – rimarca Frulli - di tutte le forme di lavoro ‘flessibile’, come lo smart working”.