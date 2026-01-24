Giovani fuori da studio e lavoro, entra nella fase operativa il progetto di reinserimento

Entra nella fase operativa il progetto per il recupero e l’orientamento dei giovani sammarinesi che non studiano e non lavorano, annuncia la Segreteria di Stato per il Lavoro: sottoscritta la convenzione tra la Commissione per il Lavoro e la Cooperativa Sociale In Volo, che dà attuazione al bando emesso lo scorso anno dalla Segreteria di Stato per il Lavoro.

L’accordo definisce gli interventi rivolti ai giovani tra i 16 e i 29 anni rimasti fuori dai percorsi formativi e occupazionali. La Cooperativa In Volo avvierà nelle prossime settimane le attività di monitoraggio e coinvolgimento diretto, con l’obiettivo di favorire il reinserimento attraverso percorsi personalizzati e non assistenziali.

«"Siamo convinti che il rilancio economico del Paese passi inevitabilmente attraverso il recupero del capitale umano più prezioso», ha dichiarato il Segretario di Stato per il Lavoro Alessandro Bevitori, sottolineando come l’intesa rappresenti un laboratorio di innovazione sociale permanente. L’iniziativa rientra nel quadro delle politiche attive promosse dalla Segreteria di Stato e dall’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive, finalizzate a rendere il mercato del lavoro più inclusivo e moderno.







