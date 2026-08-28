LAVORATORI TURISMO Giovani pagati meno di 4 euro l’ora, USOT: "Chi sbaglia va sanzionato, ma non si accusi l’intero comparto" La replica alla denuncia di USL: "Un’azienda che sbaglia non è 'il settore'. Massima disponibilità ai controlli e nessuna tolleranza verso chi non rispetta i diritti dei lavoratori"

Giovani pagati meno di 4 euro l’ora, USOT: "Chi sbaglia va sanzionato, ma non si accusi l’intero comparto".

Nessuno sconto a chi paga i giovani sotto i minimi contrattuali, ma neppure processi sommari a un intero comparto sulla base di casi non quantificati. È la replica di USOT – Unione Sammarinese Operatori del Turismo a USL, dopo la denuncia del sindacato su studenti impiegati durante l’estate con retribuzioni inferiori a 4 euro lordi all’ora nei settori di bar, alberghi, ristoranti e mense.

"Se un’azienda corrisponde una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali, sbaglia: la situazione deve essere accertata, segnalata agli organi competenti e prontamente regolarizzata", afferma il Consiglio direttivo di USOT, ribadendo che il rispetto della legge, dei contratti collettivi e della dignità dei lavoratori "non è negoziabile". L’associazione datoriale contesta però la mancanza, nel comunicato USL, di elementi utili a stabilire la reale dimensione del fenomeno: non sarebbero indicati il numero delle buste paga esaminate, dei giovani interessati e delle aziende coinvolte. "Un’azienda che sbaglia non è 'il settore'", sottolinea USOT, secondo cui eventuali responsabilità devono essere attribuite a chi le ha commesse "senza gettare un’ombra sulla grande maggioranza delle imprese che applicano correttamente norme e contratti".

USOT evidenzia inoltre la distanza tra il titolo della nota sindacale, che parla di giovani pagati meno di 4 euro lordi l’ora, e il passaggio nel quale la stessa USL auspica che si tratti di "poche eccezioni". Sul piano contrattuale, USOT ricorda di essere tra le associazioni datoriali firmatarie del Contratto Collettivo Unico di Lavoro del settore. La categoria 1/B rappresenta già un livello d’ingresso, parametrato all’80% della 1/A e applicabile per un massimo di 18 mesi: "allo studente inquadrato nella categoria 1/B non può essere applicata alcuna ulteriore decurtazione". Per le categorie superiori, invece, l’eventuale riduzione non può superare il 10%.

Precisazioni anche sullo sgravio contributivo del 70% citato da USL: secondo USOT l’agevolazione prevista dal Decreto-Legge 110/2011 non scatta automaticamente con l’assunzione estiva di uno studente, ma è subordinata a requisiti e procedure. L’associazione invita quindi USL, se dispone di buste paga che documentano violazioni, a trasmetterle anche in forma anonimizzata all’Ufficio del Lavoro e agli organismi competenti, specificando numero dei casi e metodo di calcolo della tariffa oraria.

"Massima disponibilità ai controlli, dunque, e nessuna tolleranza verso chi non rispetta i diritti dei lavoratori", conclude USOT, chiedendo però che "un singolo episodio o pochi casi ancora da verificare" non diventino un’accusa indiscriminata all’intero settore.

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