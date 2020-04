Gli imprenditori a Palazzo dai Capitani Reggenti "cerchiamo dialogo, offriamo collaborazione"

Alcuni membri in rappresentanza del “Movimento Imprenditori Sammarinese” si sono recati oggi a Palazzo per un incontro con i Capitani Reggenti. "L’incontro si è tenuto - spiegano gli imprenditori in una nota - con un reciproco spirito di collaborazione affrontando molte delle problematiche e delle criticità che stanno investendo il nostro settore imprenditoriale. I Capitani Reggenti, in attesa dell’imminente uscita del “decreto economico”, hanno dato loro garanzia nel farsi portavoce con le Segreterie di competenza per le richieste da noi inoltrate e di darci risposte in “tempo breve”. Il movimento continua a dirsi disponibile per qualsiasi confronto sulle tematiche discusse e presenti nelle richieste.



