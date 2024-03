Governance e continuità generazionale nelle aziende: gli esperti si riuniscono a San Marino

Al Welcome Hotel di San Marino istituzioni, esperti e professionisti per parlare di un tema economico attuale: il passaggio da una generazione all'altra delle imprese familiari. Sul Titano ce ne sono diverse dunque e ci interessa da vicino. A organizzare l'evento è la società sammarinese NT Capital SG, che si occupa di gestione del risparmio indipendente, in collaborazione con The European House-Ambrosetti, ente di Consulenza strategica di alto livello in Italia e nel mondo. Il convegno dal titolo “Governance, continuità generazionale e tutela del patrimonio delle famiglie imprenditoriali” approfondisce le sfide del tessuto imprenditoriale, i rischi per le imprese familiari e i loro punti di forza.

"Gli errori più frequenti - illustra Riccardo Urbani, The European House-Ambrosetti - sono la non applicazione della meritocrazia nei confronti dei parenti, il non rispetto degli orari e il comportamento 'da padrone'. Tante statistiche dimostrano che l'impresa familiare è un modello vincente, ma a condizione che ci si organizzi bene in termini di governance aziendale e familiare".

"E' chiaro che il problema del passaggio generazionale c'è - commenta Marco Gatti, segretario per le Finanze -, soprattutto nel momento in cui i figli degli imprenditori intraprendano carriere differenti. Per non disperdere il valore dell'impresa è allora importante trovare strumenti capaci di gestire questo passaggio".

Ma cosa cambierà, soprattutto in ambito finanziario, con l'accordo di associazione all'Unione europea? "Ci sarà un grande cambiamento - risponde Pier Paolo Fabbri, Presidente NT Capital Sg -. Per quanto riguarda l'attività finanziaria, come quella della società che presiedo, i servizi principali, ovvero i fondi comuni d'investimento, diventeranno armonizzati e quindi diffusi in tutta l'area europea. Un grandissimo vantaggio".





Nel video le interviste a Riccardo Urbani (The European House-Ambrosetti), Marco Gatti (segretario per le Finanze) e Pier Paolo Fabbri (Presidente NT Capital Sg)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: