Governo punta allo sviluppo della Giochi del Titano: sede più ampia e servizi rinnovati La società ha da tempo un piano di sviluppo e dati positivi a livello di bilancio

Quello dei giochi a San Marino è un settore economico dal segno più, con risultati incoraggianti nonostante le difficoltà della pandemia. E per il futuro il Governo punta a potenziare la Giochi del Titano SpA, società a prevalente capitale pubblico, aggiungendo alla sede un nuovo immobile così da realizzare il piano d'impresa. Impegno governativo ribadito nel Programma economico 2023.

Già da tempo la società ha un proprio piano di sviluppo contenente “un nuovo modello di business” e, negli ultimi anni, ha avuto una buona performance a livello di bilancio. Nel 2021, pur con 120 giorni di chiusura per il Covid, ha registrato comunque un +30% di ricavi rispetto al 2019. Nei mesi scorsi si era parlato di un incasso per lo Stato di circa 10 milioni di euro tra imposte e utili della società. Dal Congresso di Stato l'impegno a dare “piena esecuzione” alle attività che serviranno a realizzare il piano di impresa.

Tra i prossimi obiettivi c'è l'aumento del capitale sociale tramite il conferimento – ora in fase di formalizzazione – di una parte di immobile relativa all'ex “Museo Maranello Rosso”. La società punta infatti all'acquisto e alla ristrutturazione. Tra le altre cose, nascerà un'area per spettacoli, intrattenimento, eventi culturali e tornei. Sono le “emozioni di gioco reali”, come riportato nel piano d'impresa, le esperienze che la Giochi del Titano vuole proporre agli utenti, guardando al concetto di sostenibilità e ad un mix tra mercato fisico e virtuale.

