Gresmalt acquisisce il 51% di Del Conca USA: nuova alleanza sul mercato nordamericano

Gresmalt Group acquisisce il 51% di Del Conca USA, controllata americana del Gruppo Del Conca con sede a Loudon, in Tennessee. L’operazione dà vita a una partnership strategica con l’obiettivo di rafforzare la presenza e la competitività delle due realtà sul mercato ceramico nordamericano.

Per Gresmalt si tratta di un ulteriore passo nel percorso di crescita internazionale, facendo leva sull’esperienza industriale, sul know-how tecnico e sulla rete commerciale sviluppata da Del Conca USA. L’accordo nasce dall’incontro tra due aziende familiari italiane che condividono, sottolineano i gruppi, un modello imprenditoriale fondato su qualità, innovazione, competenze e attenzione alle persone.

"Con l’acquisizione del 51% di Del Conca USA, Gresmalt compie un passo importante nel proprio percorso di crescita internazionale", afferma Filippo Salvarani, presidente e CEO di Gresmalt Group. "Siamo pronti a mettere a fattor comune competenze e risorse per rafforzare la nostra proposta in Nord America".

Del Conca USA continuerà a operare nel segno della continuità, mantenendo gli standard di qualità, servizio e innovazione sviluppati dalla sua fondazione, avvenuta nel 2014. Lo stabilimento di Loudon occupa circa 130 dipendenti, serve i mercati di Stati Uniti e Canada e sviluppa un fatturato di circa 50 milioni di dollari.

Per Davide Mularoni, presidente di Ceramica del Conca, "la cessione del 51% a Gresmalt pone le basi per una nuova fase". L’obiettivo dichiarato è creare sinergie industriali e commerciali, migliorare l’efficienza e ampliare le opportunità di crescita.

Il Gruppo Del Conca dispone complessivamente di quattro stabilimenti produttivi tra Italia, Stati Uniti e Repubblica di San Marino e produce oltre 20 milioni di metri quadrati annui di pavimenti e rivestimenti. Gresmalt, fondato nel 1968 a Casalgrande, produce invece circa 15 milioni di metri quadrati l’anno e opera attraverso diversi marchi del settore ceramico.

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