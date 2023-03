Grido d'allarme di UCS: “Bollette triplicate, in tantissimi non riusciranno a pagarle”

Unione Consumatori Sammarinesi rilancia l'allarme sul caro-vita e caro-utenze, toccando con mano – rileva – la disperazione di tanti sammarinesi. Crescono le richieste di aiuto, davanti a bollette troppo pesanti – segnala - rispetto invece a stipendi sempre uguali. Scenario desolante per l'UCS, che fotografa un contesto sociale in cui si ingrossa le fascia di povertà: “Non più solo se non si ha una occupazione – dice – ma si rischia di essere poveri pur lavorando”. Ricorda gli incontri con l'AASS che, nel recepire il decreto relativo agli interventi di sostegno, ha definito parametri per richiedere la rateizzazione delle bollette e commenta: “Rateizzare non è la soluzione, in più, i requisiti per accedervi danno la misura di un aiuto pressoché inesistente”. Non manca allora di chiamare in causa la politica, che “a parte spendersi in una comunicazione spessa confusionaria – accusa - quasi nulla ha fatto per calmierare il prezzo delle utenze. Basta ignorare, rimandare, sottovalutare il problema – sollecita. E' il tempo delle risposte e delle soluzioni reali agli aumenti vertiginosi”, comprendendovi quelli delle rate dei mutui e degli affitti”.