Gruppo Del Conca: in vista una temporanea sospensione della produzione alla Ceramica Faetano

“Situazione di mercato non brillante ma gestibile”: questa la sintesi dei vertici della Ceramica Faetano, dopo il Consiglio di fabbrica di giovedì scorso. Nel corso dell'incontro – alla presenza di organizzazioni sindacali - la conferma di una formula già sperimentata in precedenza, anche lo scorso anno. Ovvero una temporanea sospensione della produzione, per ottimizzare la gestione degli ordini. Previsto nello specifico, per i dipendenti, un periodo di Cassa Integrazione ordinaria indicativamente da metà dicembre al 24 febbraio.

Anche se l'effettiva deadline verrà definita a seconda delle necessità di mercato. La CSU fa sapere di continuare a monitorare la situazione; “in attesa di chiedere un incontro con la Proprietà”. Detto questo nessun macroscopico segnale di discontinuità, rispetto al passato recente, per la Capogruppo. L'impianto produttivo sammarinese - probabilmente anche in ragione delle dimensioni piuttosto limitate, e della particolare nicchia di mercato cui si rivolge – starebbe mostrando una certa resilienza in questo momento di generale sofferenza per il settore ceramico. Più volte si è detto dei fattori macroeconomici che hanno determinato l'attuale diffusa contrazione dell'output.

Da qui, a cascata, anche la fase delicata che sta affrontando la Ceramica Del Conca. Confermato lo schema già annunciato nei giorni scorsi: cassa integrazione straordinaria, a rotazione, per un periodo di 10 mesi; mantenendo dunque attiva la produzione, pur rimodulandola. Venerdì scorso, in Italia – per la cronaca - lo sciopero generale; cui avrebbero aderito anche dipendenti dell'azienda.