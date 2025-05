Gruppo di soci di ECF lancia raccolta firme

Ente Cassa di Faetano

Una nota stampa che apre con un titolo forte: "Dell’Ente Cassa di Faetano e del valore irrinunciabile della democrazia". Richiamano la deliberazione alla modifica dello statuto per rendere possibile la vendita di un pacchetto di maggioranza superiore al 51% del capitale sociale di Banca di San Marino che - dicono - se ben gestita, allarga le possibilità di trovare nuovi e seri investitori. La definiscono "scelta epocale - che stravolge l'identità stessa dell'Ente Cassa di Faetano, da sempre identificato con la Banca di San Marino di cui possiede oltre il 90% delle quote, e che deve pertanto essere presa in maniera quanto più democratica". Avviata così la raccolta firme: si chiede che qualsiasi vendita di un pacchetto di azioni che ridurrà la partecipazione dell’Ente nella Banca di San Marino al di sotto del 51% non possa essere decisa dai soli 5 membri del Consiglio di Amministrazione, ma spetti invece all’Assemblea dei Soci e sia deliberata non a maggioranza semplice del 50% più uno, bensì a maggioranza più ampia, formula già contemplata dallo Statuto in caso di decisioni eccezionali. Richiamano i dati di una Banca dai buoni risultati e in sicurezza, "ritenendo di avere tutto il tempo necessario - scrivono - per portare a compimento il processo di democratizzazione". Raccolta firme rivolta ai Soci dell'Ente che siano anche azionisti di Banca di San Marino, cui chiedono di aderire proprio in occasione dell'Assemblea BSM di sabato 17 maggio.