Guerra in Ucraina, si temono forti rincari

Oggi le borse in Europa recuperano leggermente, dopo aver perso 330 miliardi a causa del forte contraccolpo registrato ieri. Sui listini pesa ancora l'incertezza delle notizie che giungono dal fronte e le contromosse delle sanzioni occidentali: l'ultimo pacchetto dovrebbe riguardare settore finanziario, energia, trasporti, export ma non il gas. Dopo le prime battute volatili, le principali Piazze del Vecchio continente si indirizzano verso l'alto, compresa Milano. Il comparto energetico resta osservato speciale, visto il ruolo della Russia nella catena delle forniture: ieri il prezzo del gas naturale era salito al più 56%. Possibili rincari sono previsti anche su pane, pasta e pizza, visto che l’Ucraina è il secondo fornitore di mais con una quota di poco superiore al 20% e garantisce anche il 5% dell’import nazionale di grano in Italia. Preoccupazioni sulle ripercussioni turistiche infine sono già state avanzate - con cautela - sia dal sindaco di Rimini che dal CTO San Marino, che due giorni fa ha ricordato come il blocco imposto al settore vada avanti ormai da due anni.