I due recenti episodi di aggressione al centro del tavolo tecnico politico-sindacale

Riunioni a cadenza ricorrente, quelle del tavolo tecnico istituito per monitorare ed avanzare proposte per la piena applicazione della Convenzione 190 dell’OIL, e che questa volta hanno visto la discussione incentrarsi proprio sui due recenti casi di aggressione sul lavoro, segnalati da CDLS e USL. Tolleranza zero verso la violenza, il messaggio lanciato all'unisono dalle tre organizzazioni sindacali CSdL, CDLS e USL che invocano l'allontanamento immediato e automatico dell'aggressore dal posto di lavoro in casi analoghi.

“Abbiamo aperto un ragionamento in tal senso – conferma Stiven Ciacci, Segretario particolare del Segretario di Stato al Lavoro Alessandro Bevitori – ma occorre un confronto puntuale e a 360 gradi, poiché nel licenziamento per giusta causa devono essere considerate le dovute tutele anche per il datore di lavoro, qualora l'aggressore sia un dipendente, per non incorrere in eventuali ricorsi. Ci stiamo lavorando, è stata già predisposta una bozza di legge - assicura Ciacci, rimarcando infatti che “nonostante San Marino abbia adottato la Convenzione OIL in materia, ad oggi non vi sia una normativa specifica per la violenza sul lavoro”.

Avanzata da USL anche la possibilità di dimissioni per giusta causa da parte delle vittime. “Nessuna preclusione – garantisce ancora Ciacci –, tuttavia va stabilito un iter di certificazione preciso: tramite decreto del giudice – si chiede - oppure tramite querela? Ci stiamo ragionando”.