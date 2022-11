I lavoratori del commercio in sciopero per un'intera giornata

Lavoratori del settore commercio in sciopero per l'interna giornata di venerdì 4 novembre. E' stato proclamato da tutte e tre le sigle sindacali. Per Usc e Osla è una scelta incomprensibile. 1.100 aziende, comprese quelle della grande distribuzione nei supermercati, e quasi 3.000 dipendenti. Sono i numeri principali del settore commerciale a San Marino. Il contratto nazionale è scaduto da circa 4 anni. Le tre sigle sindacali puntano al rinnovo mentre Usc e Osla ribadiscono disponibilità a una soluzione transitoria e solo successivamente ad una vera e propria trattativa contrattuale. “Sappiamo tutti - commenta Michele Andreini, a nome di Usc e Osla – che è un contratto che necessita di alcune revisioni. Osla e Usc che insieme siedono al tavolo del rinnovo hanno proposto fin da subito una soluzione di buon senso: aiutare i lavoratori a far fronte al caro vita con aumenti immediati e temporanei, poi ci sediamo al tavolo per il vero contratto e in quell'ambito negozieremo parte normativa e parte economica definitiva”.“Non abbiamo accettato – risponde il sindacalista Stephane Colombari – per due motivi: gli aumenti proposti sono del tutto insufficienti a fronte del caro vita che stiamo vivendo in questi momenti e poi l'aumento proposto sarebbe al di fuori del contratto nazionale. Coinvolgerebbe quindi solo i dipendenti delle aziende associate ad Osla e Usc, che sono poco più della metà. Agli altri l'aumento non verrebbe applicato. Noi vogliamo innanzitutto uscire dallo stallo contrattuale ma ai tavoli non ci è data la possibilità di trattare”. I sindacati hanno dato appuntamento ai lavoratori alle 9 di venerdì alla Ciarulla. Poi una sfilata in auto di fronte ai principali esercizi commerciali della Repubblica e alle sedi di Usc e Osla.