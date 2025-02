“I nostri valori nell'orizzonte europeo”: CSdL apre il 21° Congresso

Sentiamo Enzo Merlini intervistato da Sara Bucci

Si apre il 21° Congresso della CSdL, al Centro Congressi Kursaal, sul tema “I nostri valori nell'orizzonte europeo”. Partecipano al Congresso 330 delegati, suddivisi tra le Federazioni Industria, Costruzioni e Servizi, Pubblico Impiego, Pensionati. Sono presenti, quali ospiti, delegazioni della CDLS, della USL e delle Confederazioni Sindacali italiane, in particolare della CGIL, unitamente a rappresentanti del Governo, delle forze politiche, delle associazioni economiche, di alcune associazioni e singole personalità. Significativa la partecipazione di rappresentanze di sindacati esteri.

Il programma prevede l’insediamento della Presidenza e la nomina delle Commissioni congressuali, a cui fa seguito la relazione del Segretario CSdL uscente Enzo Merlini. Seguono gli interventi di saluto del Segretario di Stato per il Lavoro Alessandro Bevitori, del Segretario Confederale della CGIL nazionale Luigi Giove, dei Segretari Generali di CDLS e USL, Milena Frulli e Francesca Busignani, e di Gianni Rosas, Direttore dell'Ufficio ILO Italia e San Marino.

Giovedì dalle 8.30, gli interventi di saluto di Horst Raupp, Segretario Regionale DGB Assia del Sud (Germania), di Denis Schnabel, Segretario Regionale CGT Grand Est (Francia), di Francesca Lilla Parco, Segretaria Generale CGIL Rimini.

Venerdì la tavola rotonda "San Marino e l'Accordo di Associazione con la UE", a cui partecipano: il Segretario per gli Affari Esteri Luca Beccari; Michele Chiaruzzi, Direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università sammarinese; il Segretario Generale ANIS William Vagnini; il Segretario Generale CSdL. Dopodiché l'approvazione del documento di base e della risoluzione conclusiva, la elezione, del Collegio Sindacale o Sindaco unico e del Collegio dei Probiviri, l'intervento conclusivo del Segretario Generale, e la votazione su scheda per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo Confederale.

Nel servizio le anticipazioni del Segretario generale uscente Enzo Merlini