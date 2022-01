I sindacati contro il decreto sulle licenze legate al mondo del lavoro: “Non ratificatelo”

La Csu attacca: “Si vuole legittimare lo sfruttamento del lavoro, attraverso l'utilizzo di 'falsi lavoratori autonomi'”. I sindacati sono contrari al Decreto Delegato del 30 dicembre 2021, che modifica le norme che disciplinano le licenze per l'esercizio delle attività industriali, di servizio, artigianali e commerciali, permettendo un più ampio utilizzo delle partite Iva. “Questa liberalizzazione – spiega la Csu – permetterà di fatto alle imprese di 'esternalizzare' una serie illimitata di mansioni, dettando le proprie condizioni”. I sindacati lamentano poi il mancato confronto prima dell'emanazione del decreto e chiedono di non ratificarlo nella sessione consiliare in corso. “E' indispensabile – sottolineano – il rispetto tra le parti e che si attivi preventivamente il confronto sui provvedimenti di Legge collegati ad aspetti sociali e al mondo del lavoro, che verranno via via emanati”. Il Segretario all'Industria Righi ha risposto, con una lettera, che eventuali abusi vanno denunciati e sanzionati e ha ribadito che il Sindacato non ha titolo per discutere di lavoro autonomo. Il timore è quello che si configuri una situazione simile a quella dell'Italia, dove le partite Iva alle volte vengono sfruttate e vivono in un regime di precariato. Fondamentale dunque per la Csu che i lavoratori possano avvalersi delle tutele garantite dai contratti collettivi.