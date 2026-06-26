AIUTI ECONOMICI Icee: a settembre parte la fase di test, applicativo pronto tra qualche settimana Al Kursaal la riunione dell'Osservatorio in vista dell'introduzione del nuovo strumento per misurare la condizione economica delle famiglie

Ormai ci siamo: dopo l'approvazione della legge a gennaio e un periodo preparatorio, a settembre si partirà con la fase di test dell'Icee, Indicatore della condizione economica per l'equità, strumento che misurerà la situazione delle famiglie così da fornire aiuti e sussidi a chi ne ha realmente bisogno. Al Kursaal la riunione dell'Osservatorio, previsto dalla normativa e formato, tra gli altri, da sindacati e categorie.

"Questo tavolo - spiega il segretario agli Interni, Andrea Belluzzi - è prezioso perché monitora l'andamento del progetto. Oggi stiamo guardando le due bozze di provvedimenti regolamentativi che permettono il funzionamento dell'applicativo. Appena raccoglieremo tutte le osservazioni da parte dei componenti dell'Osservatorio sui due provvedimenti, partiremo con la pubblicazione dei testi e lanceremo l'applicativo. A quel punto inizierà il periodo di test di un anno circa".

Compito dell'Osservatorio è monitorare l'impatto dello strumento sul tessuto sociale della Repubblica, così da calibrare i futuri decreti attuativi e i regolamenti. Dal segretario agli Interni una road map aggiornata per l'introduzione dell'Icee. "La fase di test - ipotizza Belluzzi - partirà sicuramente col diritto allo studio, quindi a settembre, ma l'applicativo, a mio avviso, potrà partire già tra qualche settimana. Oggi abbiamo tante provvidenze che garantiscono il nostro stato sociale, in tanti settori: la sanità, la casa, la famiglia, il diritto allo studio, solo per fare degli esempi. Queste erogazioni vengono fatte in maniera lineare, a pioggia, per tutti. Si vuol far sì che questo strumento permetta di dare a chi ha più bisogno e, quindi, destinare con maggiore attenzione le nostre risorse per una maggiore equità".

Nel servizio l'intervista ad Andrea Belluzzi, segretario di Stato Interni

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