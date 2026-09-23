SPERIMENTAZIONE ICEE: dal 1° ottobre parte la fase di test, ecco le novità La dichiarazione ai fini ICEE dovrà essere allegata alle richieste per diritto allo studio, assegni familiari integrativi, liste avviamento lavoro e altre

Uffici pubblici e cittadini si preparano alla fase di sperimentazione dell'ICEE: l'indicatore per misurare la condizione economica delle famiglie e calibrare, di conseguenza, gli aiuti statali in base alla reale situazione di ognuno. Dal 1 ottobre 2026 parte la fase di test che servirà agli addetti ai lavori per raccogliere dati e valutare concretamente l'applicazione del nuovo strumento.

La dichiarazione reddituale e patrimoniale ai fini ICEE (la “DRP”) nel futuro dovrà essere accompagnata alle richieste relative al diritto allo studio, agli assegni familiari integrativi, all'iscrizione alle liste di avviamento al lavoro, per il reddito mensile familiare e per le tariffe sociali delle utenze domestiche. Quindi, chi si dovrà rivolgere agli uffici competenti per richiedere queste prestazioni o servizi dovrà presentare anche la DRP.

La dichiarazione potrà essere compilata tramite il servizio IOL, sul portale Gov.sm. Durante il periodo di test, spiega la Segreteria Interni, il valore dell'ICEE non determinerà l'accesso alle prestazioni né il loro ammontare, quindi l'erogazione dei servizi avverrà con i criteri attuali. La sperimentazione servirà per studiare l'applicazione dell'ICEE e calibrare il nuovo sistema prima dell'introduzione vera e propria.

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