ICEE, l'Osservatorio esamina le prime simulazioni applicative

Prosegue il lavoro dell'Osservatorio ICEE, l'Indicatore della Condizione Economica per l'Equità, che nella seconda riunione ha analizzato le prime simulazioni applicative dell'Indicatore della Condizione Economica per l'Equità, elaborate dal CIS Coop.

Esaminati diversi nuclei familiari tipo, per verificare il funzionamento del nuovo sistema di calcolo in casi concreti. L'organismo, alla presenza del Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi, ha deciso di riunirsi periodicamente per monitorare l'attuazione dell'ICEE. L'obiettivo è raccogliere osservazioni e proporre eventuali miglioramenti sulla base dell'esperienza applicativa.







