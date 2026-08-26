Icee, ok all'avvio della fase di prova: verso la partenza il primo ottobre

Dovrebbe prendere il via il primo ottobre la fase sperimentale dell’ICEE, il nuovo indicatore della condizione economica per l’equità in base al quale verranno erogate le prestazioni di welfare in modo da fornire aiuti e sussidi a chi ne ha realmente bisogno. L’ok all’avvio dei test, che dureranno un anno, è arrivato nel corso della terza riunione dell’Osservatorio sull’applicazione dell’indicatore, previsto dalla normativa istitutiva e formato - tra gli altri - da sindacati e categorie, alla presenza del segretario agli Interni, Andrea Belluzzi.

Cinque gli ambiti in cui il nuovo applicativo verrà sperimentato: diritto allo studio, assegno familiare integrativo, liste di avviamento al lavoro, reddito minimo mensile familiare, tariffe agevolate per i servizi essenziali. Per inoltrare le domande, i cittadini dovranno inserire i dati reddituali e patrimoniali che costituiscono la base per calcolare l’ICEE, anche se le prestazioni - trattandosi ancora di test - non saranno erogate in base al nuovo parametro ma in base a quelli già esistenti. Allo studio della Segreteria agli Interni anche la redazione di un tutorial, per aiutare la popolazione a conoscere e utilizzare l’indicatore.

Sempre in vista dell’inizio del periodo sperimentale, martedì il Congresso di Stato ha approvato tre delibere chiave che compongono il quadro attuativo della legge sull’ICEE. Un decreto delegato stabilisce i parametri per modulare l’indicatore in base a composizione e numero di membri del nucleo familiare, un altro definisce le regole per misurare la capacità economica reale delle famiglie: redditi, spese e deduzioni, patrimonio. Infine, varato anche il regolamento operativo per la compilazione da parte dei cittadini della dichiarazione reddituale e patrimoniale ai fini ICEE, che avverrà esclusivamente in modalità telematica tramite il portale P.A.











