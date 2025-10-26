ICEE, via libera in Commissione: soddisfatta la Segreteria di Stato per gli Affari Interni

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni esprime profonda soddisfazione per l’approvazione in Commissione del progetto di legge sull’ICEE che introduce criteri trasparenti e oggettivi per valutare la reale condizione economica dei nuclei familiari.

La Segreteria sottolinea che lo strumento mira a garantire una distribuzione più equa di sussidi e agevolazioni, superando meccanismi obsoleti. Il testo approvato prevede l’istituzione di un Osservatorio e una fase sperimentale di dodici mesi così da implementare l'ICEE con le dinamiche economiche e sociali del Paese. Per il Segretario di Stato Andrea Belluzzi “L’approvazione dell’ICEE in Commissione – in definitiva - consolida un nuovo patto sociale con la cittadinanza”.







