Ieg: nel primo semestre, ricavi in aumento a 131,9 milioni, utile a 20,1 milioni Il CdA approva la relazione finanziaria semestrale

Ieg: nel primo semestre, ricavi in aumento a 131,9 milioni, utile a 20,1 milioni.

Si è chiuso con ricavi pari a 131,9 milioni in aumento del 13,2% milioni rispetto ai 116,6 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente, il primo semestre del 2024 per Ieg-Italian Exhibition Group la società, quotata a Piazza Affari, nata dalla fusione delle fiere di Rimini e Vicenza.

Il margine operativo lordo 'adjusted' si è attestato a 36 milioni, in rialzo del 29,5% sui 27,8 milioni registrati al 30 giugno 2023 mentre l'utile ha raggiunto quota 20,1 milioni con un incremento del 90,2% rispetto ai 10,6 milioni dell'anno precedente.

La Posizione Finanziaria Netta è risultata pari a 87,8 milioni di in miglioramento di 7,1 milioni rispetto al primo semestre del 2023 in cui era pari a 94,8 milioni e in peggioramento di 15,8 milioni rispetto al 31 dicembre 2023 per effetto degli investimenti, le attività di M&A e i dividendi pagati nel corso del semestre.

