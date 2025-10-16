RIFORMA FISCALE IGR: dialogo e aperture nell'incontro odierno fra sindacati e Maggioranza e Governo Venturini (Dc): "Al lavoro per ridurre le differenze che esistono". Merlini (Csdl): "Entro sabato pronta la nostra proposta". Busignani (Usl) e Frulli (Cdls): "Ci sono state delle aperture, ma ancora non c'è niente nero su bianco"

A Palazzo Begni questa mattina il previsto incontro fra Maggioranza, Governo, e sindacati, sulla riforma IGR. E ciò a seguito di due scioperi generali, un'aspra dialettica fra le parti; e mentre proseguono i sit-in presso le sedi delle forze che sostengono l'Esecutivo. Nel colloquio odierno affrontati i punti dove si sono registrate le maggiori frizioni fra le parti: quota Smac, frontalieri. Le organizzazioni dei lavoratori hanno registrate aperture; preludio di una prosecuzione del confronto anche nei prossimi giorni. Al momento insomma parrebbe scongiurato uno scenario di muro contro muro. I sindacati discuteranno domani – insieme ai rispettivi quadri - una propria proposta; che potrebbe essere oggetto di un ulteriore confronto sabato mattina insieme a Governo e Maggioranza. Nel frattempo la mobilitazione prosegue.

"Il dialogo è importante e anche quello di questa mattina è stato positivo - dice il Segretario Dc Gian Carlo Venturini - perché ha dato la possibilità alle parti di poter esprimere le proprie posizioni. Credo che è opportuno proseguire questo dialogo che potrà aiutarci, lavorando tutti quanti insieme, a ridurre quelle differenze che tutt'ora esistono su certe posizioni. È ovvio che dovremmo attendere anche la prossima settimana che arriva il segretario Gatti che fuori per missione al Fondo Monetario. Anche con la sua presenza si potranno risolvere alcune delle problematiche che abbiamo discusso anche oggi e che discuteremo nei prossimi giorni".

Così Milena Frulli, segretario generale Cdls: "C'è stata un'apertura sulla proporzionalità della quota SMAC per i redditi medio bassi. Logicamente andrà valutata e andrà poi messa nero su bianco perché al momento c'è solo un'apertura alla adesione anche parziale per i lavoratori. Questa è una cosa importante, soprattutto per i frontalieri che hanno più difficoltà ad arrivare al tetto massimo della smaccatura".

Enzo Merlini, segretario generale Csdl: "Nonostante la disinformazione fatta dal Segretario di Stato per le Finanze nella giornata di ieri sulla quale torneremo, noi abbiamo in campo una nostra proposta che valuteremo insieme con i quadri nella giornata di domani pomeriggio e verrà immediatamente trasmessa, se condivisa, al governo e alla maggioranza. Ne discuteremo sabato mattina proprio con loro in modo tale che non ci sia tempo da perdere per continuare il confronto di merito. Ovviamente è una proposta che ripercorre i nostri principi fondamentali".

Francesca Busignani, segretario generale Usl, aggiunge: "Ci sono state delle aperture, ma ancora di nero su bianco non c'è niente. Nero su bianco rimane quello che a noi non sta assolutamente bene. Quindi le mobilitazioni proseguiranno finché non verrà messo nero su bianco quello che noi riteniamo giusto e doveroso".

