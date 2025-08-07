TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:43 Ondata di calore in arrivo nel weekend: temperature fino a 40 gradi con l’anticiclone africano 11:46 Il Cremlino: vertice Trump - Putin nei prossimi giorni 11:33 Per TeatrOUT, “Cuoro” di Gioia Salvatori: il fallimento dell'amore raccontato con ironia 11:20 Riccione, occupazione abusiva di suolo pubblico: sanzionate dieci attività commerciali 10:11 Alpinisti morti sul Gran Sasso, un indagato tra i soccorritori: 17 chiamate rimaste senza risposta 09:35 Fileni, ombre sulla Valmarecchia: luci accese e silenzi istituzionali 07:25 Gori: "Con i piedi per terra, ma liberi di sognare" 07:15 Trump: "Miliardi affluiranno negli Usa", al via i nuovi dazi fino al 41% 07:15 A Chisinau è il giorno di Milsami-Virtus
  1. Home
  2. News
  3. Economia

Igr, Frulli (Cdls): "Se resta così verrà rigettata in toto"

Per la segretaria generale è anche discriminatoria nei confronti dei frontalieri

di Francesca Biliotti
7 ago 2025

Se la riforma rimane così, verrà rigettata in toto. Questo il commento della segretaria Cdls Milena Frulli a proposito dell'Igr. Più equità e più controlli. È il mantra delle organizzazioni sindacali, dopo gli incontri alla Segreteria di Stato alle Finanze, sulla riforma Igr proposta dal Segretario di Stato Marco Gatti: soldi in più, sostiene la segretaria della Cdls Milena Frulli, non si possono chiedere sempre ai soliti noti. E riprendendo anche un concetto espresso dallo stesso presidente degli industriali Emanuele Rossini, non piace nemmeno la tassazione tutta a sfavore dei frontalieri

Nel video l'intervista a Milena Frulli, segretaria generale Cdls


Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Economia