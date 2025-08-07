RIFORMA Igr, Frulli (Cdls): "Se resta così verrà rigettata in toto" Per la segretaria generale è anche discriminatoria nei confronti dei frontalieri

Se la riforma rimane così, verrà rigettata in toto. Questo il commento della segretaria Cdls Milena Frulli a proposito dell'Igr. Più equità e più controlli. È il mantra delle organizzazioni sindacali, dopo gli incontri alla Segreteria di Stato alle Finanze, sulla riforma Igr proposta dal Segretario di Stato Marco Gatti: soldi in più, sostiene la segretaria della Cdls Milena Frulli, non si possono chiedere sempre ai soliti noti. E riprendendo anche un concetto espresso dallo stesso presidente degli industriali Emanuele Rossini, non piace nemmeno la tassazione tutta a sfavore dei frontalieri.

Nel video l'intervista a Milena Frulli, segretaria generale Cdls





