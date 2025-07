IGR, Gatti apre a nuova fase di confronto: "Criticare è facile, mi aspetto proposte alternative"

Tra i perni della sessione consiliare conclusa venerdì, il Pdl in prima lettura per il nuovo assetto dell'IGR è stato al centro di aspri contrasti tra gli schieramenti, accanto al no perentorio dei sindacati, pronti a scendere in piazza a fronte di una chiusura, e l'ANIS che non ha lesinato di sollevare criticità. Apre ad una ulteriore fase di confronto, il Segretario di Stato per le Finanze, prima della approvazione definitiva del testo, ma "facile fare le critiche dicendo che le cose non van bene mi aspetto delle proposte alternative - dice Marco Gatti - rispetto a quello che noi siamo riusciti a lavorare come Segreteria. La nostra disponibilità è massima per far sì di prendere in esame qualunque genere di alternativa che può essere rappresentata anche dalle parti sociali o dalle parti economiche, però alla fine come paese dobbiamo raggiungere un risultato perché quello di continuare sempre a rimandare le cose, abbiamo visto in passato che è un esercizio che non funziona e che ci mette sempre in difficoltà. E abbiamo degli impegni - aggiunge - verso i sammarinesi, quelli di dargli una stabilità di bilancio che gli possa garantire nei momenti di difficoltà, che oggi possono arrivare perché il mondo è in forte travaglio, di poter contare su delle risorse per far fronte all'emergenza".

Quello dei grandi debitori, perdite in larga parte non più esigibili, e il tema dei controlli per il recupero delle risorse necessarie al pareggio di bilancio restano tra i nodi più dibattuti. "Che San Marino non faccia i controlli questo non è vero, - obietta - siamo sempre impegnati sia su quello che è il contrasto delle frodi internazionali, le truffe internazionali, che colpiscono e che hanno delle percussioni anche su San Marino; dall'altra c'è anche un forte lavoro che fa l'Ufficio rispetto ai recuperi fiscali. Controlli sono 700-800 all'anno quindi già un'attività che si sta facendo. Sicuramente va migliorata cioè dal mio punto di vista c'è la possibilità di intensificarla di utilizzare le nuove tecnologie adesso sappiamo anche l'intelligenza artificiale che potrebbe venire d'aiuto per andare a individuare effettivamente quei soggetti che possono sfuggire. Nella normativa peraltro - ricorda poi - abbiamo previsto proprio per alcune casistiche, che sono importanti, perché parliamo di circa 1.500 soggetti operatori economici che hanno un reddito pari a zero e altri 700 o di sotto dei 15.000 proprio di fare in maniera automatica quella che è la verifica finanziaria, che è un aspetto che oggi già la normativa contempla ma è demandata direttamente all'Ufficio nel momento in cui fa gli accertamenti, invece noi abbiamo previsto che venga fatta in automatico".

Nel video l'intervista a Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio.