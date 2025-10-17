Igr: i sindacati mettono sul tavolo la controproposta

L'Attivo dei Rappresentanti Sindacali di Csdl, Cdls e Usl, riunito nel pomeriggio a Borgo Maggiore, ha preso in esame e approvato all'unanimità la proposta sindacale sulla quale basare la prosecuzione del confronto con il governo e la maggioranza sulla riforma IGR. I diversi punti della proposta sono stati illustrati nel dettaglio dai Segretari Generali. Gli obiettivi principali sono: la progressività della quota SMAC e delle relative detrazioni e la parificazione di trattamento tra lavoratori residenti e frontalieri, superando ogni disparità. Appena approvata la proposta sindacale è stata inviata al Congresso di Stato e a tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione. Domani sarà sottoposta a governo e maggioranza a Palazzo Begni nell'incontro in programma alle 9.30. All'esterno del palazzo e per tutta la durata dell'incontro si terrà un presidio dei Rappresentati sindacali, a sostegno della proposta approvata all'unanimità dall'attivo.

Intanto OSLA, insieme all’Ordine degli Avvocati e dei Notai, condivide la posizione della Consulta Nazionale delle Libere Professioni sulla riforma IGR, chiedendo un confronto basato sulla verità e non su pregiudizi verso imprese e autonomi. Osla ricorda che i suoi associati sono una parte vitale dell’economia sammarinese e non vanno considerati pregiudizialmente come evasori. Auspicato dunque un approccio equo e trasparente che preveda controlli per tutti, evitando di penalizzare sempre le stesse categorie. OSLA ribadisce inoltre la necessità di tutelare l’equità nei luoghi di lavoro, garantendo pari trattamento tra tutti i dipendenti.







