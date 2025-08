IGR: non si spegne l'eco dell'ultimo confronto. Le posizioni di Usl, Osla e Abs

L'intervista a Francesca Busignani, Segretario Generale Usl

Riforme e investimenti, le parole d'ordine del Congresso di Stato in chiave sviluppo. Una linea ribadita già in conferenza stampa. Netto il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti, in riferimento anche all'Igr: “Se vogliamo semplicemente vivacchiare, con i conti a posto ma che non permettono di uscire dall'ordinario, allora niente riforme; - ha detto -, se invece vogliamo crescere e mettere mano a nuovo ospedale, scuole, impianti sportivi, serve il capitale per guardare alla sicurezza futura”. Non ci stanno i sindacati, che da un lato rilevano sull'Igr "alcune convergenze con gran parte delle associazioni di categoria e dall'altro chiedono a gran voce che siano i controlli a fare la differenza, nella quantità e nella qualità". "Tu non vai a impoverire un paese semplicemente dicendo che qualcun altro sta peggio - attacca Francesca Busignani, Segretario Generale Usl -, uno stratega, un politico lungimirante è quello che ha equità nella tassazione, fa delle proposte per migliorare i servizi di questo paese. Non tira a raccogliere 20 milioni di euro - scandisce - così perché forse ha promesso a qualcuno che doveva metterli in cassa e non è riuscito a prenderli in un'altra maniera. Ci vogliono i controlli, i controlli porterebbero già dai 6 ai 10 milioni. Bisogna andare a cercare i redditi sommersi, - scandisce -, il sammarinese ma anche il lavoratore frontaliero. Io sono più che certa che sono disponibile forse a dare anche un qualcosina in più. Se prima si vanno a prendere dove non si sono mai stati presi e se i servizi, che sono quello che fa andare bene questo Paese funzionano realmente, perché i ragionamenti del 'dobbiamo sistemare l'ospedale piuttosto che le scuole ma li facciamo partire adesso perché l'anno prossimo dobbiamo fare delle proiezioni di crescita', non stanno in piedi. Le fasce basse così le distruggi, - aggiunge - le fasce medie che sono la colonna portante di questo paese le porti in fascia di povertà 99 su 100 e questo non può funzionare. E aggiungerei anche un'altra cosa, la porteranno sicuramente in Consiglio: chi la va a votare oltre che chi l'ha proposta - avverte - si prende la responsabilità di continuare a mettere dei macigni sulla schiena delle persone che dopo il periodo Covid che si integra sui licenziamenti, dopo un'inflazione alle stelle che adesso è diminuita ma non sono diminuiti i prezzi farà in modo di continuare a mettere, ripeto, un macigno sulla schiena delle solite, delle stesse persone che hanno sempre pagato. E i frontalieri se lo devono ricordare - conclude -ma i cittadini sammarinesi che votano se lo devono ricordare ancora di più".

Preoccupata per il possibile impatto sul reddito da lavoro frontaliero, Osla, che chiede approfondimenti tecnici. “Qualora – spiegano - l’impatto, come sembrerebbe, fosse rilevante andrebbero valutate misure alternative per non inficiare l’attrattività e la competitività del lavoro in territorio da parte di non residenti”. Soddisfazione, al contempo, per l’accoglimento di alcune proposte avanzate, come “il mantenimento di sgravi per le nuove imprese e la non introduzione della minimum tax” che piace, invece, all'Anis. “Comprendiamo, comunque, l’esigenza di verificare le attività che non dichiarano redditi in maniera continuativa, - osserva Osla - ma la soluzione va ricercata in un aumento dei controlli e non certo nell’introduzione di una tassa iniqua”.

A fine mese, passato il Ferragosto, previsto un nuovo round di incontri. Anche l’Associazione Bancaria Sammarinese, dal canto suo, “auspica che dal confronto possano scaturire interventi che rispondano a logiche di equità e sostegno allo sviluppo”.

Nel video l'intervista a Francesca Busignani, Segretario Generale Usl.