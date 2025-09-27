IGR: nuovo incontro fra sindacati e Governo e Maggioranza al Begni. Focus sui punti più controversi Le parti si sono accordate per un ulteriore confronto martedì

Nuovi aggiornamenti sul tema della riforma IGR; a 4 giorni dall'imponente sciopero generale. Ancora presidi dei sindacati, davanti a Palazzo Pubblico; dialogo aperto, però, dopo la decisione delle forze di Maggioranza di sospendere i lavori della Commissione Finanze. Ieri – incontrando i sindacati – Esecutivo e Maggioranza avevano fatto una panoramica delle modifiche apportate al testo in prima lettura, spiegando le correzioni.

Questa mattina, invece – al Begni -, focus sui 4 punti della riforma ritenuti più controversi. Su alcuni aspetti si sarebbero registrate disponibilità; su altri il fronte governativo si sarebbe riservato di valutare soluzioni. Clima disteso, stando ai rumors. Le parti hanno già fissato un nuovo incontro per martedì pomeriggio.

