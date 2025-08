IGR: nuovo round di confronti allargati; l'opzione sciopero resta sul tavolo, rimarcano i sindacati In mattinata governo e maggioranza hanno incontrato organizzazioni dei lavoratori, categorie economiche ed ordini professionali. Confronto poi proseguito con le forze di Opposizione

Ha parlato di “clima non negativo”, Marco Gatti, commentando il primo segmento di incontri: quello con sindacati, categorie, ABS e Ordini dei Commercialisti e degli Avvocati; “ma al momento – ha aggiunto – ognuno rimane sulle proprie posizioni, a difendere la propria categoria reddituale”. Invariato, dall'altra parte, l'approccio della Segreteria Finanze: piena apertura agli input delle parti, sempreché vengano garantiti i previsti 20 milioni di gettito aggiuntivo. A presenziare al confronto anche esponenti di Maggioranza. Attesi in particolare i feedback delle organizzazioni dei lavoratori, dopo l'iniziale bocciatura senza appello della riforma fiscale. Ricordata anche in questo caso la perdita – è stato detto – di “tantissimo potere d'acquisto”; da qui un “no” deciso a qualsiasi ipotesi di incremento delle tasse su lavoro dipendente e pensioni. “Ma neanche sulle imprese – sottolinea il Segretario Generale CSdL Enzo Merlini -. Si è registrata una comunanza di vedute rispetto alla mancata quantificazione della efficacia dei controlli che si dice di voler fare; e che invece potrebbero produrre - potranno produrre a nostro avviso - un incremento del gettito significativo sia in termini di IGR sia di monofase non pagata”. Abbiamo poi chiesto a Merlini se l'opzione sciopero sia ancora sul tavolo. “Stando d'oggi – ha risposto - assolutamente sì”. ANIS, dal canto suo, è tornata a sollecitare una “revisione della spesa corrente”, ritenendo vi siano “margini di manovra”. “Poi ci sono 1500 imprese che non versano nulla da anni – osserva il Presidente degli industriali Emanuele Rossini - e quindi sarebbe giusto controllare e fare gli effettivi controlli. Se questo non può avvenire noi abbiamo anche proposto la minimum tax anche per solo un periodo temporaneo. In più non ci piace tanto la tassazione tutta a sfavore dei frontalieri, che sono per noi una risorsa fondamentale”; “se si devono richiedere soldi ai lavoratori – aggiunge Rossini - vanno richiesti in misura equa sia ai sammarinesi che ai frontalieri”. Non un monolite, comunque, le organizzazioni imprenditoriali. Fra le proposte di UNAS, ad esempio, quella di una pressione fiscale calmierata – su un periodo intermedio di uno o due anni -, per poi valutare l'impatto a livello sistemico. Quanto agli Ordini professionali l'istanza di base sarebbe quella di una semplificazione del quadro normativo; oltre a chiarezza, equità e razionalizzazione della spesa pubblica e delle partecipate. Dal Monastero Santa Chiara ci si è poi spostati al Begni, per il confronto con le singole forze politiche di Opposizione, attualmente in corso. Il Segretario alle Finanze ha già anticipato che a fine mese di terrà un nuovo round di incontri con il medesimo formato onnicomprensivo. Previsto a fine settembre, invece, il passaggio cruciale in Commissione. L'intenzione è quella di portare in Aula il progetto di legge sull'IGR entro l'autunno per l'approvazione.

Nel servizio le interviste a Enzo Merlini (Segretario Generale CSdL) ed Emanuele Rossini (Presidente ANIS)

