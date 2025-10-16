IGR: Sindacati, Governo e Maggioranza decisi a proseguire il confronto nel merito dopo l'incontro al Begni

“Il dialogo è importante, e anche quello di questa mattina è stato positivo; perché ha dato la possibilità alle parti di esprimere le proprie posizioni”: così il Segretario politico PDCS Gian Carlo Venturini, al termine dell'incontro a Palazzo Begni. Dopo due scioperi generali, e inusitati picchi di asprezza nella dialettica, il rischio era deragliare nella totale incomunicabilità. La strada intrapresa oggi pare invece quella del confronto nel merito.

Seduti intorno ad un tavolo - sindacati da una parte; Maggioranza e Governo dall'altra – hanno tentato di trovare una sintesi sui punti della riforma dove si sono registrate le maggiori frizioni. Le organizzazioni dei lavoratori segnalano aperture. In primis la proposta – è stato detto – di una “proporzionalità della quota Smac per i redditi medio-bassi”. “Logicamente andrà valutata e andrà poi messa nero su bianco – ha puntualizzato Milena Frulli, Segretario Generale CDLS - perché al momento vi è solo un'apertura. E c'è stata un'apertura all'adesione anche parziale per i lavoratori; questa è una cosa importante soprattutto per i frontalieri che hanno più difficoltà ad arrivare al tetto massimo della smaccatura”. Venturini dal canto suo ha sottolineato come sia opportuno proseguire questo dialogo.

Concordi, sulla necessità di dare continuità al confronto, i sindacati; pur non mancando qualche stoccata. “Nonostante la disinformazione fatta dalla Segreteria di Stato per le Finanze nella giornata di ieri, sulla quale torneremo – ha detto Enzo Merlini, Segretario Generale CSdL -, noi abbiamo in campo una nostra proposta che valuteremo insieme con i quadri nella giornata di domani pomeriggio, che verrà immediatamente trasmessa una volta condivisa – e se condivisa – al Governo e alla Maggioranza; e della quale discuteremo sabato mattina, proprio con loro. In modo tale che non ci sia tempo da perdere per continuare il confronto di merito. Ovviamente è una proposta che ripercorre i nostri principi fondamentali”. Previsto nell'occasione un presidio presso il luogo dell'incontro; con conseguente rinvio della manifestazione inizialmente prevista nello stesso giorno con ritrovo al Multieventi.

Proseguono intanto i sit-in davanti alle sedi delle forze di Maggioranza. Tappa oggi al PSD; i presenti sono stati invitati ad entrare per un confronto con i vertici del Partito. Domani sarà la volta di AR. “Ci sono state delle aperture – ha osservato Francesca Busignani, Segretario Generale USL -, ma ancora di nero su bianco non c'è niente. Quindi nero su bianco rimane quello che a noi non sta assolutamente bene. Quindi le mobilitazioni proseguiranno finché non verrà messo nero su bianco quello che noi riteniamo sia giusto e doveroso mettere nero su bianco”. Tutto ciò in attesa del ritorno dell'interlocutore chiave, per l'intero dossier. “È ovvio che poi, proseguendo questo dialogo, dovremo attendere anche la prossima settimana che arriva il Segretario Gatti che oggi è fuori per missione al Fondo Monetario – ha ricordato Gian Carlo Venturini -. E quindi anche con la sua presenza poi sicuramente si potranno risolvere alcune delle problematiche che abbiamo anche discusso oggi”.