Igr: sit-in dei sindacati davanti alla Dc. Il punto sulla trattativa in corso

Nel pomeriggio del 14 ottobre, la riunione dell'Attivo dei quadri di CSdL, CDLS e USL al Concordia di Borgo: illustrato l'esito dell'incontro di ieri mattina con la maggioranza e il Governo. Le due tornate di sciopero che hanno portato in piazza migliaia di lavoratrici e lavoratori hanno sollecitato alcune modifiche migliorative alla norma, tuttavia – ribadiscono i sindacati - sono ben lungi dall'aver prodotto una Riforma improntata all'equità e alla tutela dei redditi medio bassi, con i frontalieri che restano il nodo più divisivo.

La mobilitazione continua: al via i sit-in davanti alle sedi dei partiti di maggioranza, a cominciare dal Pdcs. Fuori armati di fischietti e bandiere, dentro i segretari generali dei tre sindacati al tavolo con i vertici del partito di maggioranza relativa, guidato dal segretario Gian Carlo Venturini per fare il punto sulla trattativa in corso e le ultime posizioni espresse dalla maggioranza.

Domani 15 ottobre, si prosegue con il sit-in davanti a Libera, giovedì Psd e venerdì AR. Al termine dei presidi verranno decise eventuali, nuove iniziative di mobilitazione, che – precisano le tre sigle sindacali - “se necessario, saranno ancora più incisive”.







