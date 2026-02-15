Igr: Usl chiarisce alcune novità legate alla Smac

L’Usl chiarisce con una comunicazione ufficiale le novità della riforma IGR legate alla Smac card. Tra le principali modifiche, la possibilità di trasferire la quota in eccesso tra conviventi e il riconoscimento automatico del beneficio ai soggetti invalidi o non autosufficienti certificati, anche senza transazioni. Cambia inoltre il meccanismo di calcolo della quota da raggiungere e raddoppia il tetto per il carburante, che passa da 750 a 1.500 euro. Tra le spese documentabili rientrano ora anche assicurazioni stipulate a San Marino, RC auto, danni a cose e persone e bollette domestiche fino a 1.000 euro complessivi, variabili in base al reddito. Ad esempio, con un reddito lordo mensile di 1.500 euro si possono inserire circa 950 euro tra assicurazioni e utenze, quota che diminuisce con redditi più alti. Per le spese energetiche, l’Aass sta definendo le modalità di registrazione sulla Smac e la stessa USL fornirà ulteriori aggiornamenti agli utenti.







