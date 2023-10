COMMERCIO Il caldo record "congela" l'acquisto dei capi d'abbigliamento I negozianti si trovano così a dover fare i conti con magazzini pieni e spese da onorare.

Il caldo record "congela" l'acquisto dei capi d'abbigliamento.

Il caldo record di questo ottobre congela le vendite di abbigliamento. A lanciare l'allarme il presidente regionale di federazione moda Italia Gianmaria Zanzini. A settembre il calo delle vendite è del 6% e il trend di ottobre non fa ben sperare: in genere durante questo periodo dell'anno si pianifica l'acquisto di cappotti, maglioni e scarpe per la stagione fredda. Ma il termometro attorno ai 30 gradi fa rimandare questi acquisti. I negozianti si trovano così a dover fare i conti con magazzini pieni e spese di utenze, affitti e scadenze da onorare.

"Riteniamo di dover mettere sul tavolo il patto di filiera con i fornitori" dice Zanzini che ritiene in questo frangente particolarmente urgente la regolamentazione delle vendite al dettaglio a partire dagli spacci aziendali, gli outlet e i temporary store. Prima che il problema si riversi sui clienti - avverte.

