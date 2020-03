Il Colore dei Soldi: alle 20 edizione speciale con Alan Friedman e Carlo Romeo

Le borse in picchiata, le pesanti ripercussioni dell'emergenza sanitaria, lo stop alle attività produttive in Italia. Tanti gli argomenti che saranno affrontati questa sera alle 20.00 da "Il colore dei soldi" l'approfondimento economico con Alan Friedman, in collegamento da Lugano, e Carlo Romeo.

Tra i tanti temi anche quello della cosiddetta 'Generazione 1000 euro'.

Ecco una anticipazione della puntata dal Dg Carlo Romeo

