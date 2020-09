Il Direttivo FUPI-CSdL spinge per una risoluzione del problema precariato

Il Direttivo della Federazione Unitaria Pubblico Impiego della CSdL sollecita il Governo a predisporre in tempi brevi l'accordo per la stabilizzazione dei precari dell'ISS, dopo la recente sigla del protocollo d'intesa e, più in generale, a risolvere al più presto ed in via definitiva l'intero problema del precariato.

In ambito economico il sindacato chiede chiarezza sulla destinazione dei finanziamenti esteri che stanno per giungere a San Marino: “tali risorse – si domandano - serviranno solo a correggere i bilanci delle banche, o andranno anche alla ripresa economica?”.

Lanciato infine, durante l'ultima riunione, un forte appello in direzione dell'autonomia della Magistratura, “poiché l’equilibrio dei poteri è a fondamento – si è detto - di ogni democrazia. Un equilibrio che va ristabilito al più presto, iniziando dal denunciare le continue ingerenze che si stanno perpetrando”.