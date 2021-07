INVESTIMENTI Il Gruppo Erbozeta consolida la presenza sul territorio: nuova area produttiva e ampliamento del polo logistico

140 dipendenti occupati sul Titano in attività produttive e commerciali, quasi 41 milioni di euro di fatturato, filiali in Austria e Portogallo. Pur essendo una realtà in espansione con trend in crescita, il Gruppo Erbozeta ri-sceglie di investire in territorio nonostante il periodo storico particolarmente delicato. L'azienda si dota di un pool di nuovi macchinari, in particolare una linea completa per la produzione di probiotici con ambienti altamente qualificati: camere bianche, temperature controllate. “Questo – spiega l'Amministratore unico Roberto Zavaglia - ci permette di sviluppare partnership molto importanti a livello internazionale con un realizzo di circa 13 milioni di stick all'anno. Strategico inoltre l'ampliamento del reparto logistico e di accettazione materie prime”. Un investimento complessivo superiore ai 4 milioni di euro in risposta alla forte richiesta soprattutto dai mercati esteri. Coraggio di innovare e qualità che premia. Il plauso delle istituzioni.

Nel video le interviste a Roberto Zavaglia, Amministratore Unico Gruppo Erbozeta e Stefano Canti, Segretario di Stato per il Territorio.

