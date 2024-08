Il Gruppo Grigolin acquisisce il 45% delle quote del Colorificio Sammarinese

Il Gruppo Grigolin, qualificata azienda nel settore dell’edilizia, dei calcestruzzi e degli asfalti ha acquisito il 45% delle quote societarie del Colorificio Sammarinese, che proprio quest’anno celebra l'80esimo dalla fondazione. Il 52% delle azioni resta nelle mani della famiglia Masi-Mularoni, che mantiene dunque la maggioranza, mentre la famiglia Ugolini conferma il proprio legame con l’azienda con un 3%.

L’Assemblea del Colorificio, riunitasi nella giornata di mercoledì, ha confermato Benedetta Masi alla guida dell’azienda con il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato; ha poi nominato Francesca Grigolin Vice Presidente e Remo Raimondi membro del Consiglio di Amministrazione.

Nei prossimi mesi – si legge in un comunicato – verrà predisposto un piano industriale e di sviluppo quadriennale per conseguire i vantaggi competitivi nei mercati domestici ed esteri e mettere in atto tutte le sinergie utili a portare valore a Colorificio Sammarinese, sia nel settore delle vernici per l’industria sia delle pitture per l’edilizia. Sono questi i business che Colorificio Sammarinese vuole ulteriormente sviluppare, insieme ai prodotti dedicati al motorsport.

L’ingresso della famiglia Grigolin nella storica azienda sammarinese, continua la nota, rappresenta una manifestazione di fiducia sia nel Colorificio Sammarinese che verso il sistema-paese sammarinese che si sta aprendo a nuovi investitori e al mercato unico europeo, attraverso l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea.