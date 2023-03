Il mercato cosmetico di San Marino su Forbes Approfondimento dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino, sulla prestigiosa rivista di economia, fra regole snelle, servizi efficienti e fiscalità favorevole

Il mercato cosmetico di San Marino su Forbes.

Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino, sulla prestigiosa rivista Forbes, approfondisce il comparto sammarinese dei cosmetici. Un cluster in grande crescita, formato da una trentina di aziende, che esprime oltre 170 milioni di fatturato e commercializza i suoi prodotti in tutto il mondo. A spiegare questo sviluppo il direttore generale di Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino, Denis Cecchetti, che indica la capacità regolatoria della piccola giurisdizione come volano di attrattività. A cui aggiunge “la capacità delle istituzioni di ascoltare il mercato, di normare rapidamente e in maniera snella, una macchina dei servizi pubblici e privati business friendly, che semplifica la vita dell’imprenditore riducendo incertezze, tempi e costi del go to market”. San Marino descritto anche come “grande crocevia al centro di importanti filiere industriali lungo la penisola italiana”.

A dare testimonianza due imprenditori, come Domenico Ganassini, presidente della Ganassini Corporate, casa madre della Farmagan, che cita, fra i vantaggi di avere sede e laboratori a San Marino, il sistema fiscale “semplicissimo” e il “ridotto cuneo fiscale”, oltre a una legge di riferimento del settore cosmetico. Ad esporsi anche Luca Casadio, ceo Junior di Vivipharma, che si concentra sugli sgravi fiscali agli investimenti ecosostenibili: “Ora stiamo abbattendo i costi energetici e abbiamo convertito il packaging in flaconi tutti riciclabili al 100%. Una scelta che nel 2022 ci ha permesso anche di entrare in Australia, che è un mercato molto complesso”. E cita anche le semplici procedure, online, per il rilascio della specifica licenza societaria.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: