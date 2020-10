Il "mito dell'uguaglianza": all'Università la riflessione sul futuro di economia e società

Una riflessione sull'economia e la società attuali, guardando al futuro: all'Università di San Marino il seminario con gli storici Luciano Canfora, direttore del Dipartimento di Storia, e Aldo Schiavone. L'evento, che fa parte del ciclo di incontri del dottorato in Studi storici, è partito da una riflessione: come uscire dalla situazione di vuoto causato dalla fine della grande industria e del lavoro operaio nella parte economicamente più avanzata del mondo. Una fine che, spiegano gli organizzatori, ha distrutto le basi culturali, sociali ed economiche dei paradigmi moderni di uguaglianza. "Il potente mito dell'uguaglianza" era infatti il titolo del seminario. Il ciclo di appuntamenti terminerà il 17 ottobre e coinvolge accademici da città come Triste, Torino, Firenze e Parigi.