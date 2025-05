ECONOMIA Il Polo del Lusso cambia gestione: arriva Promos E' un gruppo leader in Italia nella gestione degli Outlet

Il Polo del Lusso cambia gestione: arriva Promos.

Cambio al timone per il San Marino Outlet Experience. La gestione dell’outlet, sviluppato da Borletti Group, Hines e VLG Capital, è stata affidata a un nuovo operatore per dare una svolta alla strategia di sviluppo e consolidamento del centro. A rilevarne la guida è Promos, tra i principali player italiani nella gestione di Factory Outlet Center, con un portfolio che conta 7 outlet, 850 negozi e che con questa operazione arriva a una quota di mercato prossima al 30 per cento.

