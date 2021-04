INNOVAZIONE Il potenziale dell'eSports: San Marino punta alla regolamentazione a 360 gradi del settore Al lavoro per redigere il primo “Codice degli eSports” al mondo: ne ha parlato il Segretario di Stato Lonfernini nel corso di un convegno online con giuristi ed esperti

Credere nell'innovazione, guardando con lungimiranza a settori in espansione ancora poco esplorati sul fronte del diritto ma da cui possono emergere importanti ambiti di crescita del sistema Paese.

San Marino punta sugli eSports, i cosiddetti sport elettronici, fenomeno dall'enorme potenziale ed in costante crescita soprattutto ora, in tempo di pandemia. La sfida è una regolamentazione a 360 gradi della materia: per questo la Segreteria di Stato per lo Sport ha promosso uno studio, in stato già avanzato, per arrivare alla stesura di un impianto legislativo – incarico affidato a due giuristi, grandi esperti del settore, Giuseppe Croari e Gianluigi Fioriglio - da cui scaturirà il primo “Codice degli eSports” al mondo: uno strumento normativo chiaro, agile ed onnicomprensivo, che dia copertura al campo d'azione di ciascun soggetto coinvolto.

[Banner_Google_ADS]



Intento pionieristico, dunque, di cui il Segretario Lonfernini ha parlato nella sua relazione introduttiva al convegno online “eSports: dalla legge alla realtà. Dialogo fra giuristi e industria”: un utile momento di condivisione di esperienze tra esperti di diritto, imprese, team e pro-player, insieme per discutere sulla miglior strada da tracciare per dare slancio allo sviluppo di queste discipline.

Ottime le prospettive di ritorno in termini economici, dal lavoro al turismo, e sociali per il Titano, puntando ad esempio, proprio come la Repubblica ha intenzione di fare – sottolinea il prof. Fioriglio - sulla tutela del “buon gioco”, anche perché oggi – si è detto – “chi opera nel settore si scontra con vuoti legislativi e dubbi interpretativi”. Occorre tra l'altro guardare agli eSports non come fenomeno escludente verso lo sport tradizionale ma complementare. Primi passi, dunque, verso nuove opportunità.

Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per lo Sport.

I più letti della settimana: