FINANZA Il potere della conoscenza finanziaria: a Dogana un evento aperto al pubblico NT Capital SG, prima società sammarinese di gestione del risparmio indipendente, parla di trend, rischi e opportunità, mettendo al centro l’educazione finanziaria come forma di tutela personale e collettiva

In un mondo in cui le informazioni circolano veloci ma non sempre sono affidabili, servono strumenti chiari e utili per scelte economiche più consapevoli. Ed è proprio questo lo scopo della conferenza aperta al pubblico “Capire per scegliere: il potere della conoscenza finanziaria”, organizzata al Welcome Hotel di Dogana da NT Capital SG, prima società sammarinese di gestione del risparmio indipendente, in collaborazione con San Marino Innovation. L'evento punta a guidare i presenti tra trend, rischi e opportunità, mettendo al centro l’educazione finanziaria come forma di tutela personale e collettiva.

"La gestione e l'ottimizzazione delle risorse finanziarie - spiega Pier Paolo Fabbri, presidente NT Capital Sg - per chiunque, dal singolo individuo fino alle organizzazioni più complesse famiglie, imprese, è fondamentale per garantire un futuro e un tenore di vita adeguato. Quindi la finanza è importantissima e noi ci rivolgiamo proprio all'utenza diretta con questo evento per sensibilizzare la loro attenzione sull'argomento. Studiare, prepararsi, conoscere, a cominciare dalla finanza perché, come dicevo prima, è una materia fondamentale per il benessere a tendere nella vita".

I relatori affrontano questioni cruciali come il rapporto tra giovani e denaro, il passaggio dal semplice risparmio alla vera pianificazione, l’importanza della previdenza e della fiscalità, fino al tema, sempre più pressante, delle fake news che inquinano il dibattito sui mercati. Non manca un approfondimento sulla finanza comportamentale: come la psicologia influisce sulle decisioni e perché imparare a riconoscerne i meccanismi può aiutare a costruire un futuro economico più solido.

Ma da dove partire, se si è completamente a digiuno della materia e si vuole iniziare a risparmiare e investire sul futuro? "Da dei piani di accumulo - risponde Fabbri - che guardino a tutta la proiezione temporale della propria vita. Oggi immaginare una previdenza pubblica, esaustiva, dei bisogni che si genereranno nella tardità è difficile. Quindi bisogna cominciare adesso. La forma tecnicamente più corretta è il piano di accumulo. Ci sono dei fondi che possono essere alimentati con 100 euro al mese, ma che in prospettiva, ricapitalizzati, possono portare una disponibilità finanziaria rilevante ai fini del benessere della persona che a quel tempo sarà diventata matura".

Nel video l'intervista a Pier Paolo Fabbri - Presidente NT Capital Sg

