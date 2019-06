Il Presidente Bonaccini su Mercatone Uno "situazione preoccupante"

L’amministrazione straordinaria non ha ancora presentato istanza al Tribunale di Bologna per chiedere di tornare a gestire la compagine aziendale di Shernon Holding, la società che aveva acquisito il marchio e che è stata dichiarata fallita nei giorni scorsi dal Tribunale di Milano. Il riavvio della gestione straordinaria è considerata ad oggi l’unico modo per salvaguardare il reddito dei 1.800 lavoratori coinvolti (450 emiliano romagnoli), attivando ammortizzatori sociali, per riprendere le attività commerciali. Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia Romagna, in attesa che il governo valuti se il reddito di cittadinanza possa essere utilizzato per situazioni come questa, sono state avviate le verifiche sulla possibilità di estendere ai fornitori di Mercatone Uno l'accesso al Fondo per il credito alle aziende vittime dei mancati pagamenti. La situazione delle imprese fornitrici di Mercatone Uno è alquanto critica considerando che vantano nei confronti della società fallita crediti per circa 250 milioni di euro.

Nel video l'intervista al Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini.