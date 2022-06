DIRETTIVO CSDL Il punto sulle riforme, Merlini: "Sulle pensioni si va avanti ma su lavoro e fisco siamo all'anno zero"

La Confederazione sammarinese del lavoro punta i riflettori su contratti e riforme. Il confronto sulle pensioni procede e nel Direttivo è stato fatto il punto sull'evoluzione del testo. Uno dei nodi da sciogliere è il contributo dello Stato. Il sindacato da tempo chiede di aumentare le risorse affinché i fondi – afferma il Segretario Generale Enzo Merlini – abbiano una prospettiva di almeno 30 anni. Rileva, sul principio, la disponibilità del Governo ma nel concreto – fa presente - non si sa come questa impostazione verrà declinata. Il confronto continua poi sugli articoli di modifica dell'età pensionabile. Passi avanti – riconosce Merlini – ne sono stati fatti ma il tutto non si esaurisce con quota 103. Vanno considerate quelle categorie che non la raggiungono, come carriere discontinue, donne, lavori usuranti. Tutto ciò – rimarca la Csdl – senza dati aggiornati al bilancio 2021. Punto su cui il sindacato preme fin dal primo giorno: un quadro chiaro di quanto lo Stato spende, si rende infatti necessario per l'analisi degli interventi. Pare invece si sia trovata la quadra sul Decreto su Fondiss, emanato ad Aprile, che prevedeva di trasformare quanto versato in vitalizio. Compito che sarebbe dovuto spettare al Comitato Amministratore. La vera questione – fanno presente dal direttivo – è che Fondiss non sta rendendo nulla. Erogare vitalizi ha un costo, non sostenibile per un Fondo di Previdenza Complementare con entrate così basse. Si è quindi convenuto di continuare ad erogare il capitale a chi va in pensione. In attesa di una Riforma che possa invertire la tendenza. Ma se sulle pensioni il confronto prosegue seppur lentamente, su lavoro e fisco – accusa Enzo Merlini - siamo ancora all'anno zero. Considerando – aggiunge - che devono procedere di pari passo, dato che affrontano temi strettamente legati, “fughe in avanti rispetto alla discussione in Consiglio - avverte - non le gradiremmo”.

