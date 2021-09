ECONOMIA Il Segretario di Stato Righi al XXX Forum Economico Internazionale di Polonia

Il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi ha partecipato in Polonia al XXX Forum Economico Internazionale. Oltre 4.000 i partecipanti - scrive la Segreteria in una nota -, tra cui leader politici, imprenditori ed esperti economici provenienti da tutto il mondo, per tre giorni di interventi in cui si sono discussi i temi legati alla sicurezza, alle prospettive per lo sviluppo economico, alle sfide contemporanee e al superamento delle crisi attraverso soluzioni concrete. Il Segretario Righi - speaker ufficiale sul tema ‘Europe, Is It Still Producing Anything? Pandemic and Broken Supply Chains’ - è intervenuto sulla situazione economica europea nel contesto globale e, in particolare, nel rapporto con il continente asiatico con un focus sulle nuove possibili e necessarie politiche economiche da attuare per poter immaginare una movimentazione della produzione verso l’Europa e l’emisfero occidentale. Non sono poi mancati gli incontri di natura istituzionale, economica e imprenditoriale, come quelli con il Ministro dello Sviluppo e della Tecnologia in Polonia Grzegors Piechowiak, con Laura Castelli, viceministro del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano, con Jakov Milatovic, Ministro dell’Economia del Montenegro e con Alesandro Saglio, Direttore Generale di Confindustria in Polonia. ‘La Segreteria lavora senza sosta per portare avanti la politica di apertura del sistema economico sammarinese verso l’estero, creando quante più opportunità per i nostri operatori – ha affermato il Segretario di Stato Righi - e costruendo percorsi strutturati al fine di garantire interazioni sicure con nuovi mercati.”

