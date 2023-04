UNWTO Il Segretario Pedini Amati a Tirana per il forum F.E.S.T.A. sulla sostenibilità del turismo

Il turismo europeo vive un momento positivo: la pandemia, devastante per il settore, ormai alle spalle e con lei vecchi paradigmi e concezioni. Sì, perché dalla crisi causa virus il turismo è uscito fortemente cambiato. Ora si guarda al futuro, allo sviluppo sostenibile del comparto. Tema al centro del panel di alto livello al F.E.S.T.A., il forum organizzato dal Ministero del Turismo albanese e da UNWTO, a cui ha partecipato il Segretario di Stato Federico Pedini Amati insieme a Ministri e Vice Ministri di altri paesi dell’area Europa.

Numeri in crescita con dati migliori anche sul 2019. Per San Marino e tutti i Paesi medio-piccoli intervenuti, - si è detto - il turismo rappresenta una percentuale importante del PIL. Presentato da Pedini Amati “The Lovely Places” nato dal Tavolo Turistico Territoriale, nel periodo buio del Covid, e che la UNWTO ha riconosciuto come “best practice” sul fronte della collaborazione fra Stati.

"TTT – ha spiegato il Segretario – che punta su progetti di promozione sinergica che mettono a sistema le peculiarità di luoghi che singolarmente potrebbero faticare ad emergere, ma che, uniti, rappresentano un territorio unico al mondo”. La validità dell'iniziativa riconosciuta dagli organismi europei, tanto che San Marino per la prima volta – è stato poi ricordato - si è visto assegnare a sostegno fondi di provenienza Ue. L’unione fra territori – ribadisce Pedini Amati - moltiplica il valore dei singoli”.

Per il responsabile delle politiche turistiche del Titano l'occasione per numerosi incontri al vertice, come con il premier albanese Edi Rama il quale ha ricordato l’ottimo rapporto che lega l’Albania a San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: